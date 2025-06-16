Кевин Дюрэнт не хочет переходить в «Миннесоту»

Кевин Дюрэнт вряд ли продлит контракт в случае перехода в «Тимбервулвз».

Шэмс Чарания сообщил, что звездный форвард «Финикса» не хочет выступать за «Миннесоту», которая остается одним из трех самых активных участников обсуждения возможной сделки с «Санз».

Другие два потенциальных партнера – «Майами » и «Хьюстон » – входят в расширенный список предпочтений баскетболиста.

У Дюрэнта остался последний год по текущему контракту. Его согласие на более длительное сотрудничество может стать принципиальным фактором сделки.