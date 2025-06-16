«Майами» является фаворитом в борьбе за Расселла Уэстбрука по версии букмекера
Bovada оценивает шансы «Хит» на подписание Уэстбрука как самые высокие.
Топ-8 команд по версии Bovada:
«Майами» – +260
«Даллас» – +325
«Сакраменто» – +500
«Голден Стэйт» – +750
«Орландо» – +750
«Оклахома» – +900
«Хапоэль Тель-Авив» – +900
«Торонто» – +1000
Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что Уэстбрук, только что завершивший свой 17-й сезон в НБА, откажется от опции игрока на 3,5 миллиона по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
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