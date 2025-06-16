«Майами» является фаворитом в борьбе за Расселла Уэстбрука по версии букмекера

Bovada оценивает шансы «Хит» на подписание Уэстбрука как самые высокие.

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Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что Уэстбрук, только что завершивший свой 17-й сезон в НБА, откажется от опции игрока на 3,5 миллиона по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов.