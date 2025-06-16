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«Майами» является фаворитом в борьбе за Расселла Уэстбрука по версии букмекера

Bovada оценивает шансы «Хит» на подписание Уэстбрука как самые высокие.

Топ-8 команд по версии Bovada:

  1. «Майами» – +260

  2. «Даллас» – +325

  3. «Сакраменто» – +500

  4. «Голден Стэйт» – +750

  5. «Орландо» – +750

  6. «Оклахома» – +900

  7. «Хапоэль Тель-Авив» – +900

  8. «Торонто» – +1000

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что Уэстбрук, только что завершивший свой 17-й сезон в НБА, откажется от опции игрока на 3,5 миллиона по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов.

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ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoДаллас
logoОрландо
logoХапоэль Тель-Авив
logoТоронто
logoМайами
logoГолден Стэйт
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