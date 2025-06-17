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Шэмс Чарания: «Рокетс» и «Хит» – более реалистичные варианты для Кевина Дюрэнта, чем «Сперс»

Шэмс Чарания низко оценивает вероятность обмена Кевина Дюрэнта в «Сан-Антонио».

«На данный момент «Рокетс» и «Хит» являются более реалистичными вариантами обмена Кевина Дюрэнта, чем «Сперс».

«Хьюстон», «Майами» и «Миннесоты» больше заинтересованы, если говорить об игроках и драфт-пиках, которые они готовы отдать, чтобы сделка состоялась. 

«Сан-Антонио» обладает огромной гибкостью. Прежде всего, у них есть Виктор Вембаньяма, возможно, будущее лицо лиги. У них есть Де’Аарон Фокс, 2-й номер драфта, 14-й номер драфта, пики первого раунда на следующих драфтах. У них огромное количество активов.

Я не говорю, что они не заинтересованы в Кевине Дюрэнте. Они заинтересованы, и они сделают предложение. Но другие команды делают предложения более активно», – сказал инсайдер ESPN.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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