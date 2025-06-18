«Милуоки» активно ищут свободных агентов и варианты обменов

«Бакс» активно ищут новых игроков в помощь Яннису Адетокумбо.

«Для «Бакс» было бы легко выставить Адетокумбо на рынок обменов, особенно в свете травмы ахилла Дэмиана Лилларда и двух подряд поражений в первом раунде плей-офф.

Однако источники подтвердили ESPN, что «Милуоки » будет активно изучать варианты на рынках свободных агентов и обменов, чтобы приобрести игроков в дополнение к Адетокумбо», – пишет журналист ESPN Бобби Маркс.