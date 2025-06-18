«Милуоки» активно ищут свободных агентов и варианты обменов
«Бакс» активно ищут новых игроков в помощь Яннису Адетокумбо.
«Для «Бакс» было бы легко выставить Адетокумбо на рынок обменов, особенно в свете травмы ахилла Дэмиана Лилларда и двух подряд поражений в первом раунде плей-офф.
Однако источники подтвердили ESPN, что «Милуоки» будет активно изучать варианты на рынках свободных агентов и обменов, чтобы приобрести игроков в дополнение к Адетокумбо», – пишет журналист ESPN Бобби Маркс.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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