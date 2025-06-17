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Бобби Портис: «Не верю, что Яннис может уйти из «Милуоки»

Форвард объяснил, почему греческая суперзвезда останется в «Бакс».

«Давайте честно, баскетбола в Милуоки вообще не было, пока Яннис не стал тем, кем он стал. И когда ты вложил столько сил в франшизу, так верил в нее, оставался лояльным так долго... Как я уже говорил, он пропитан «Бакс» насквозь.

Что бы ни писали в СМИ, какие бы слухи ни появлялись... Ну, серьезно, вы как фанаты баскетбола хотите видеть Янниса в «Торонто»?

Понимаете, о чем я? Я видел эти фотошопы с ним в форме «Рэпторс» на Bleacher Report, но давайте без шуток. Вы реально хотите видеть его в другой команде? Ладно, если я играю в NBA 2K, это одно. Меняй его куда хочешь, собирай суперкоманды, ок. Но в реальной жизни? Майка с номером 34 Янниса в «Рэпторс»? Это же смотрится неестественно.

Лично я? Не-а, я не верю, что он куда-то уйдет. Думаю, он останется в «Бакс», – сказал Портис.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Run It Back
logoБобби Портис
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