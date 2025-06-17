Агент Хавьера Паскуаля о возвращении в «Зенит»: «Это вполне может быть»
Вадим Михалевский допускает возможность возвращения Хавьера Паскуаля в «Зенит».
«У Паскуаля закончился контракт, и он покидает клуб спустя пять лет работы в нем. Клуб и тренер обсуждали возможность продления сотрудничества, но в итоге тренером было принято тяжелое решение.
Но нельзя же исключать, что Хавьер еще вернется в «Зенит» в обозримом будущем?
Это вполне может быть», – сказал агент Вадим Михалевский, представляющий интересы испанского специалиста.
Верите, что «Индиана» вернется?695 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости