Агент Хавьера Паскуаля о возвращении в «Зенит»: «Это вполне может быть»

Вадим Михалевский допускает возможность возвращения Хавьера Паскуаля в «Зенит».

«У Паскуаля закончился контракт, и он покидает клуб спустя пять лет работы в нем. Клуб и тренер обсуждали возможность продления сотрудничества, но в итоге тренером было принято тяжелое решение.

Но нельзя же исключать, что Хавьер еще вернется в «Зенит» в обозримом будущем?

Это вполне может быть», – сказал агент Вадим Михалевский, представляющий интересы испанского специалиста.