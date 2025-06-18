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Алексей Швед об избиении в 2023 году: «Говорили, что был риск умереть»

Алексей Швед рассказал о последствиях нападения, совершенного весной 2023 года.

«Много уже рассказывал, что они снимали на видео, смеялись. В итоге было разбирательство, их на следующий день задержали. Потом отпустили через 1,5 месяца. Один водитель, который меня ударил, сидел меньше, чем обсуждалось.

Я лечился 10 дней. Все было серьезно, говорили, что был риск умереть. Да, был отек головного мозга, не восстановить до конца. К счастью, вылечили», – рассказал защитник «Зенита» в подкасте Smol Talk.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Smol Talk
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