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Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»

Деян Радонич может возглавить «Зенит».

Черногорский специалист является кандидатом на должность нового главного тренера петербургского клуба, сообщает Flouter.

55-летний Радонич покинул турецкий «Бахчешехир» по истечении срока контракта. Также у него есть опыт работы в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Flouter
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logoДеян Радонич
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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