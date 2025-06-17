Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»

Деян Радонич может возглавить «Зенит».

Черногорский специалист является кандидатом на должность нового главного тренера петербургского клуба, сообщает Flouter.

55-летний Радонич покинул турецкий «Бахчешехир » по истечении срока контракта. Также у него есть опыт работы в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».