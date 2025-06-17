Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»
Деян Радонич может возглавить «Зенит».
Черногорский специалист является кандидатом на должность нового главного тренера петербургского клуба, сообщает Flouter.
55-летний Радонич покинул турецкий «Бахчешехир» по истечении срока контракта. Также у него есть опыт работы в «Будучности», «Црвене Звезде», «Баварии» и «Панатинаикосе».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Flouter
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