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«Новый Орлеан» попытается опуститься ниже порога налога на роскошь

«Новый Орлеан» хочет избежать налога на роскошь.

«Пеликанс» попытаются до дедлайна совершить обмен, чтобы опуститься ниже порога налога на роскошь, сообщает журналист Майкл Скотто со ссылкой на источники.

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги и выбыл до конца сезона. Команда идет на предпоследнем месте в Западной конференции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoНовый Орлеан
возможные переходы
logoДеджонте Мюррэй
logoНБА
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