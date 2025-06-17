«Торонто» проявляет интерес к Малику Монку
«Торонто» может попытаться выменять Малика Монка.
Ожидается, что защитник «Сакраменто» станет целью «Рэпторс», если канадскому клубу не удастся заполучить звездного форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта.
Согласно источникам в лиге, «Торонто» изучает различные варианты обмена Дюрэнта, которые могут включить Ар Джея Барретта, Иммануэля Куикли, Якоба Пелтля и 9-й номер драфта.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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