Шэмс Чарания: «Сперс» хотят повторить успех эпохи Ар Си Бьюфорда и Грегга Поповича»
Шэмс Чарания не думает, что Кевин Дюрэнт окажется в «Сан-Антонио».
«Они недостаточно агрессивны в этом плане.
«Сперс» будут собирать активы под более громкую сделку, звезду, которая будет лучше подходить к их траектории.
Генменеджер Брайан Райт и главный тренер Митч Джонсон хотят повторить успех эпохи Ар Си Бьюфорда и Грегга Поповича, действовать по похожим принципам.
Они используют свои активы, если покажется цель, совпадающая с временными рамками нынешнего состава», – заключил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Pat McAfee Show
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