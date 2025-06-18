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Шэмс Чарания: «Сперс» хотят повторить успех эпохи Ар Си Бьюфорда и Грегга Поповича»

Шэмс Чарания не думает, что Кевин Дюрэнт окажется в «Сан-Антонио».

«Они недостаточно агрессивны в этом плане.

«Сперс» будут собирать активы под более громкую сделку, звезду, которая будет лучше подходить к их траектории.

Генменеджер Брайан Райт и главный тренер Митч Джонсон хотят повторить успех эпохи Ар Си Бьюфорда и Грегга Поповича, действовать по похожим принципам.

Они используют свои активы, если покажется цель, совпадающая с временными рамками нынешнего состава», – заключил инсайдер.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Pat McAfee Show
Шэмс Чарания
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