Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»

Сергей Елевич считает, что Антониус Кливленд лучше, чем Алекса Аврамович.

«Молодцы армейцы, что подписали контракт с Кливлендом . В «Локомотиве» он был очень значимой фигурой, прекрасно играл.

Аврамович сейчас ушел из ЦСКА – потеря, но, на мой взгляд, они взяли баскетболиста даже еще лучше. Это очень хорошее приобретение, очень качественный игрок», – сказал заслуженный тренер России.