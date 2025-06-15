Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
Сергей Елевич считает, что Антониус Кливленд лучше, чем Алекса Аврамович.
«Молодцы армейцы, что подписали контракт с Кливлендом. В «Локомотиве» он был очень значимой фигурой, прекрасно играл.
Аврамович сейчас ушел из ЦСКА – потеря, но, на мой взгляд, они взяли баскетболиста даже еще лучше. Это очень хорошее приобретение, очень качественный игрок», – сказал заслуженный тренер России.
Хьюстон
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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