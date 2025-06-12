Игроки ЦСКА спустились в шахту в Норильске.

Победители сезона Единой лиги ВТБ-2024/25 в составе ЦСКА Алекса Аврамович и Антон Астапкович спустились с Кубком Белова в шахту «Ангидрит» рудника «Кайерканский» в Норильске.

Глубина шахты составляет 280 метров, баскетболисты опустились на 75 метров.

Игроки посмотрели самоходную буровую установку, работу погрузочно-доставочных машин, провели фотосессию с Кубком Белова, а также оставили автограф на погрузчике, где ранее расписывались Павел Буре, Ян Непомнящий и Никита Курбанов.

«Мне все понравилось, что я здесь увидел. Круто. Но это тяжелая работа. Я восхищаюсь людьми, которые здесь работают. Это все очень нелегкий труд», – поделился впечатлениями Аврамович.