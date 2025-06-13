ЦСКА попрощался с Алексой Аврамовичем
Алекса Аврамович покинул ЦСКА.
Сербский защитник провел один сезон в Лиге ВТБ, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут в среднем в 56 матчах.
Аврамович получил награду лучшему дебютанту сезона-2024/25 чемпионата.
Серб продолжит карьеру в «Дубае», который будет выступать в Евролиге.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости