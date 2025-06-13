ЦСКА попрощался с Алексой Аврамовичем

Алекса Аврамович покинул ЦСКА.

Сербский защитник провел один сезон в Лиге ВТБ, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут в среднем в 56 матчах.

Аврамович получил награду лучшему дебютанту сезона-2024/25 чемпионата.

Серб продолжит карьеру в «Дубае », который будет выступать в Евролиге .