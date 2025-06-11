Алекса Аврамович об уходе из ЦСКА: «Может быть, я еще вернусь»

Алекса Аврамович не исключил, что еще вернется в московский ЦСКА.

- Что вы чувствуете, учитывая, что это был ваш первый и последний сезон в ЦСКА?

– Никогда не говорите последний, может быть, я еще вернусь.

У меня было желание приехать в Россию, поиграть тут. Я знаю эту страну, могу спокойно говорить на русском языке с вами. Честно, мне все здесь нравится и я буду скучать по ЦСКА, по болельщикам, сотрудникам команды, – сказал сербский защитник.

Аврамович покинет ЦСКА и уже подписал контракт с «Дубаем».