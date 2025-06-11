Алекса Аврамович об уходе из ЦСКА: «Может быть, я еще вернусь»
Алекса Аврамович не исключил, что еще вернется в московский ЦСКА.
- Что вы чувствуете, учитывая, что это был ваш первый и последний сезон в ЦСКА?
– Никогда не говорите последний, может быть, я еще вернусь.
У меня было желание приехать в Россию, поиграть тут. Я знаю эту страну, могу спокойно говорить на русском языке с вами. Честно, мне все здесь нравится и я буду скучать по ЦСКА, по болельщикам, сотрудникам команды, – сказал сербский защитник.
Аврамович покинет ЦСКА и уже подписал контракт с «Дубаем».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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