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Брайан Уиндхорст: «Не исключаю, что «Финиксу» придется оставить Кевина Дюрэнта»

Брайан Уиндхорст не исключает, что Кевин Дюрэнт останется в «Финиксе».

«Я вижу, как многие говорят: «Если Десмонда Бэйна обменяли на четыре пика первого раунда, то за Кевина Дюрэнта можно получить шесть пиков первого раунда». Нет. За него не получить такой пакет, потому что команды не уверены в том, на что он способен.

Команды, которые хотят заполучить Дюрэнта, например, «Хьюстон» и «Сан-Антонио», много не дадут за 37-летнего игрока. Так что будет сложно угодить всем: Дюрэнту, «Финиксу», другой команде. Я бы не стал исключать, что «Санз» не смогут найти обмен, который им понравится, и им придется принять решение не обменивать его вообще», – сказал инсайдер ESPN.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN Cleveland в соцсети X
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Брайан Уиндхорст
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