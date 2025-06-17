Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»
Лучшее предложение по Кевину Дюрэнту на данный момент поступило от «Миннесоты».
«Руди Гобер считается лучшим игроком, предложенным «Финиксу» на данный момент в ходе переговоров по обмену Кевина Дюрэнта.
Предложение «Тимбервулвс» строится вокруг Гобера и Донте Дивинченцо, двух опытных игроков, которые способны принести победу здесь и сейчас.
Несмотря на то, что Дюрэнт не хочет играть за эту команду, «Миннесота», вероятно, на данный момент является фаворитом», – пишет репортер Эван Сайдери.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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