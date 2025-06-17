5

Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»

Лучшее предложение по Кевину Дюрэнту на данный момент поступило от «Миннесоты».

«Руди Гобер считается лучшим игроком, предложенным «Финиксу» на данный момент в ходе переговоров по обмену Кевина Дюрэнта.

Предложение «Тимбервулвс» строится вокруг Гобера и Донте Дивинченцо, двух опытных игроков, которые способны принести победу здесь и сейчас.

Несмотря на то, что Дюрэнт не хочет играть за эту команду, «Миннесота», вероятно, на данный момент является фаворитом», – пишет репортер Эван Сайдери.

Верите, что «Индиана» вернется?460 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoМиннесота
logoФиникс
возможные переходы
logoРуди Гобер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
12сегодня, 12:15
«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»
12сегодня, 11:07
Кевин Дюрэнт хочет играть за «Сан-Антонио»
31сегодня, 10:49
«Финикс» хочет получить Стефона Касла и 2-й пик за Кевина Дюрэнта
32сегодня, 06:04
Главные новости
Кевин Дюрэнт был заинтересован в обмене в «Бостон» перед дедлайном
5 минут назад
Хавьер Паскуаль покинет «Зенит» (Eurohoops)
459 минут назад
Илона Корстин: «Если бы от «Химок» была заявка, мы бы рассмотрели»
сегодня, 13:15
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
12сегодня, 12:15
«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»
12сегодня, 11:07
Лига ВТБ организует Суперкубок в Белграде
сегодня, 10:59
Лига ВТБ проведет внутрисезонный Кубок
1сегодня, 10:56
«Самара» сыграет в сезоне-25/26 Лиги ВТБ
сегодня, 10:52
Кевин Дюрэнт хочет играть за «Сан-Антонио»
31сегодня, 10:49
Леброн Джеймс: «Хочу быть как можно ближе к 100% к началу тренировочного лагеря»
1сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «Допустили «Самару» условно, на один сезон»
24 минуты назад
«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом
31 минуту назад
Сергей Кущенко: «До конца июня объявим всех участников Суперкубка Единой лиги ВТБ»
51 минуту назад
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
сегодня, 12:35
ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 1-м матче серии
сегодня, 12:35
Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»
1сегодня, 12:31
Маркус Фостер покинул «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 11:39
Майлз Тернер: «Мы прижаты к стене. Именно о таком моменте ты мечтаешь в детстве»
1сегодня, 11:32