Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»

Лучшее предложение по Кевину Дюрэнту на данный момент поступило от «Миннесоты».

«Руди Гобер считается лучшим игроком, предложенным «Финиксу» на данный момент в ходе переговоров по обмену Кевина Дюрэнта.

Предложение «Тимбервулвс» строится вокруг Гобера и Донте Дивинченцо, двух опытных игроков, которые способны принести победу здесь и сейчас.

Несмотря на то, что Дюрэнт не хочет играть за эту команду, «Миннесота», вероятно, на данный момент является фаворитом», – пишет репортер Эван Сайдери.