Андрей Лопатин продолжит выступать за УНИКС
УНИКС продлил соглашение с Андреем Лопатиным.
Российский форвард (26 лет, 207 см) подписал новый контракт по схеме «1+1».
Лопатин провел первый сезон в Казани и набирал 6,3 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 20,5 минуты в среднем в 53 матчах Лиги ВТБ.
Ранее форвард играл за ЦСКА и МБА-МАИ.
В прошедшем чемпионате Лопатин обновил личный рекорд результативности и рекорд по трехочковым без промаха Лиги ВТБ в игре с «Енисеем», набрав 30 очков при 7 точных из 7 попыток из-за дуги.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
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