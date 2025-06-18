Вассилис Спанулис о 0-2 с «Монако» в финале чемпионата Франции: «Мы не сражаемся и слишком много жалуемся»

Вассилис Спанулис прокомментировал критическое положение «Монако».

Клуб уступает со счетом 0-2 в финале чемпионата Франции в противостоянии с «Парижем ».

«Мы слишком много жалуемся. Мы раздражены, не показываем борьбу достойную финала. 29-47 по подборам. Они одолевают нас везде. Мы неправильно фолим. Не сражаемся. Проигрываем все ситуации со свободным мячом. Мажем, когда показываем неплохую игру. Это убивает нас психологически, хоть это и хорошие броски. Нам нужно играть лучше. Вся ответственность за это лежит на мне.

Мы должны были отреагировать во втором матче, но не справились. Они действовали лучше, заслуживали победы (92:67).

Наш настрой и наш баскетбол совсем не напоминают то, как мы действовали последние 6 месяцев, во время «Финала четырех». Мы стали неожиданностью Евролиги, все нами восхищались, мы дошли до финала. Теперь нужно забыть об этом и думать только о 3-м матче», – заявил главный тренер.

«Монако » нужно побеждать 3 раза, чтобы завоевать 3-й титул чемпиона Франции подряд.