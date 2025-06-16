«В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»
Главный тренер французского клуба скоро покинет его.
Уже известно, что Сплиттер в следующем сезоне станет ассистентом Чонси Биллапса в «Блэйзерс». Но сейчас «Париж» играет в финале чемпионата Франции против «Монако», что создает немного неловкую ситуацию, о которой специалиста спросили журналисты.
«Вам так хочется яркую цитату.
У нас есть работа, которую нужно выполнить. Эти ребята смотрят мне в глаза, я смотрю им в глаза, я честен с ними. Мы просто выходим и сражаемся.
В этом нет ничего странного. Я просто делаю свою работу здесь», – заключил Сплиттер.
«Париж» ведет в финальной серии французской лиги до трех побед со счетом 1-0.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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