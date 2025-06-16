  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»
0

«В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»

Главный тренер французского клуба скоро покинет его.

Уже известно, что Сплиттер в следующем сезоне станет ассистентом Чонси Биллапса в «Блэйзерс». Но сейчас «Париж» играет в финале чемпионата Франции против «Монако», что создает немного неловкую ситуацию, о которой специалиста спросили журналисты.

«Вам так хочется яркую цитату.

У нас есть работа, которую нужно выполнить. Эти ребята смотрят мне в глаза, я смотрю им в глаза, я честен с ними. Мы просто выходим и сражаемся.

В этом нет ничего странного. Я просто делаю свою работу здесь», – заключил Сплиттер.

«Париж» ведет в финальной серии французской лиги до трех побед со счетом 1-0.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3903 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoчемпионат Франции
logoЧонси Биллапс
logoНБА
logoПариж
logoПортленд
logoТьяго Сплиттер
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. Финал. 30 очков Шортса помогли «Парижу» выиграть 1-й матч у «Монако»
вчера, 16:40
«Монако» отстранил Майка Джеймса от участия в финальной серии чемпионата Франции
314 июня, 14:40
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
12 июня, 10:52
Главные новости
«Зенит» официально продлил контракт с Георгием Жбановым на 3 года
сегодня, 09:22
Трэйси Макгрэйди: «Шэй играет в баскетбол так, как играл Кобе, как играл Эм Джей»
7сегодня, 09:13
Тайриз Халибертон: «Самое замечательное в серии плей-офф – это возможность взять реванш»
сегодня, 08:36
«Мемфис» не планирует расставаться с Джа Морэнтом или Джареном Джексоном-младшим
9сегодня, 06:27
Перстни для чемпионов: появились в позапрошлом веке и теперь подорожали в тысячи раз
сегодня, 06:00Спецпроект
Десмонд Бэйн будет играть за «Орландо» под номером «3»
сегодня, 05:59
Ти Джей Макконнелл: «Вся эта тема с «переоцененностью» Халибертона… Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни»
5сегодня, 05:38
Энджел Риз начала стычку после того, как ее дернули за волосы при борьбе за подбор
7сегодня, 04:48Видео
Женская НБА. Трипл-дабл Энджел Риз помог «Чикаго» обыграть «Коннектикут» в гостях, «Атланта» разгромила «Вашингтон» и другие результаты
1сегодня, 04:23
«Чикаго» работает над продлением контракта с Билли Донованом
11сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Хапоэля Тель-Авив» подтвердил интерес к Мицичу и опроверг слухи об Уэстбруке
14 минут назад
«Автодор» расстался с Маратом Цыбиковым
сегодня, 10:21
«Енисей» продлил контракт с Сергеем Долининым
сегодня, 08:18
Неоклис Авдалас (51-й в рейтинге ESPN) снялся с драфта-2025
1сегодня, 08:03
«Лейкерс», вероятно, сохранят Кристиана Колоко и Трея Джемисона
1сегодня, 07:35
Леброн Джеймс строит роскошный особняк в Беверли-Хиллз
12сегодня, 07:11Фото
«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик». Шэннон Шарп дал совет Луке Дончичу
11сегодня, 06:46
Майкл Бизли всю игру провоцировал Дуайта Ховарда, крича ему в лицо и трогая себя за пах
8сегодня, 05:07Видео
Евгений Богачев: «Луи Лабери покидает УНИКС по обоюдному согласию»
вчера, 20:07
Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»
3вчера, 20:02