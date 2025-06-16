«В этом нет ничего странного». Тьяго Сплиттер ответил на вопрос о необычной ситуации в связи с переходом в «Портленд»

Главный тренер французского клуба скоро покинет его.

Уже известно, что Сплиттер в следующем сезоне станет ассистентом Чонси Биллапса в «Блэйзерс». Но сейчас «Париж» играет в финале чемпионата Франции против «Монако », что создает немного неловкую ситуацию, о которой специалиста спросили журналисты.

«Вам так хочется яркую цитату.

У нас есть работа, которую нужно выполнить. Эти ребята смотрят мне в глаза, я смотрю им в глаза, я честен с ними. Мы просто выходим и сражаемся.

В этом нет ничего странного. Я просто делаю свою работу здесь», – заключил Сплиттер .

«Париж » ведет в финальной серии французской лиги до трех побед со счетом 1-0.