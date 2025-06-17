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Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии

Сегодня, 17 июня, пройдет второй матч финальной серии чемпионата Франции.

«Монако» попытается сравнять счет серии в выездной игре против «Парижа».

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Второй матч

«Париж» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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