Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии
Сегодня, 17 июня, пройдет второй матч финальной серии чемпионата Франции.
«Монако» попытается сравнять счет серии в выездной игре против «Парижа».
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Второй матч
«Париж» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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