Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
Сегодня, 15 июня, пройдет первый матч финальной серии чемпионата Франции.
«Париж», победитель регулярного чемпионата, примет «Монако», действующего чемпиона.
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Первый матч
Серия начинается – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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