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«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля

«Рэпторс» не исключают возможных сделок с участием игроков.

«Источники сообщают, что «Торонто» готов расстаться либо с Ар Джеем Барреттом, либо с Иммануэлом Куикли в обмен на значительное усиление состава.

Несколько осведомленных представителей лиги также утверждают, что клуб может рассмотреть возможность обмена центрового Якоба Пелтля, но только в рамках сделки по Дюрэнту», – написал инсайдер Джейк Фишер.

Контракты Пелтля и Барретта действуют до 2027 года, Куикли – до 2029.

В следующем сезоне Барретт заработает 27,7 миллиона долларов, Куикли – 32,5, Пелтль – 19,5.

Средняя статистика игроков в прошедшем регулярном сезоне:

Барретт – 21,1 очка (46,8% с игры, 35% из-за дуги), 6,3 подбора, 5,4 передачи за 32,2 минуты.

Куикли – 17,1 очка (42% с игры, 37,8% из-за дуги), 3,5 подбора, 5,8 передачи за 27,8 минуты.

Пелтль – 14,5 очка (62,7% с игры), 9,6 подбора, 2,8 передачи за 29,6 минуты.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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