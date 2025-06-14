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«Клипперс» и «Торонто» проявляют интерес к Кевину Дюрэнту

«Клипперс» и «Рэпторс» заинтересованы в приобретении Кевина Дюранта.

«Сан-Антонио» и «Хьюстон» – и в меньшей степени «Клипперс» и «Торонто» – также часто упоминались руководителями по всей лиге как команды с различной степенью заинтересованности в обмене Кевина Дюрэнта.

Более того, широко распространено мнение, что переход в «Сперс» или «Рокетс» в Техасе очень привлекателен для самого игрока», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3150 голосов
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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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возможные переходы
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