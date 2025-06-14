«Клипперс» и «Торонто» проявляют интерес к Кевину Дюрэнту

«Клипперс» и «Рэпторс» заинтересованы в приобретении Кевина Дюранта.

«Сан-Антонио» и «Хьюстон» – и в меньшей степени «Клипперс» и «Торонто» – также часто упоминались руководителями по всей лиге как команды с различной степенью заинтересованности в обмене Кевина Дюрэнта.

Более того, широко распространено мнение, что переход в «Сперс» или «Рокетс» в Техасе очень привлекателен для самого игрока», – пишет инсайдер Джейк Фишер.