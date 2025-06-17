Эйс Бэйли может упасть на драфте из-за нежелания посещать команды

Эйс Бэйли может выпасть из Топ-5 драфта НБА.

Свингмен Эйс Бэйли опускается в прогнозах драфта НБА 2025 года из-за нежелания посещать команды и того факта, что он еще не провел ни одного просмотра.

«Стратегия тренировок Бэйли перед драфтом озадачила некоторых наблюдателей, поскольку он еще не побывал ни на одном просмотре, отклонив приглашения от нескольких команд в пределах его диапазона на драфте. По словам источников, представили Бэйли проинформировали заинтересованные команды, что, по их мнению, он входит в тройку лучших игроков на драфте, а также ищет четкий путь к славе и, возможно, уверен, что одна из команд совершит обмен, чтобы заполучить 3-й или 4-й пик, если он выпадет», – пишет эксперт Джонатан Гивони.