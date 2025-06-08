Хавьер Паскуаль о 6-м матче финала: «Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона»

Хавьер Паскуаль рассказал о задачах на 6-й матч финальной серии с ЦСКА (2-3).

«Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона.

Мы должны сыграть так, как играли в течение всего сезона. Необходимо быть сосредоточенными и не терять концентрацию с первой до последней секунды, не допуская большого количества потерь. Нужно действовать уверенно как в защите, так и в нападении.

В этом случае сможем рассчитывать на благоприятный исход. Наша цель – вернуть серию в Санкт-Петербург», – сказал главный тренер «Зенита ».