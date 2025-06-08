0

Хавьер Паскуаль о 6-м матче финала: «Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона»

Хавьер Паскуаль рассказал о задачах на 6-й матч финальной серии с ЦСКА (2-3).

«Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона.

Мы должны сыграть так, как играли в течение всего сезона. Необходимо быть сосредоточенными и не терять концентрацию с первой до последней секунды, не допуская большого количества потерь. Нужно действовать уверенно как в защите, так и в нападении.

В этом случае сможем рассчитывать на благоприятный исход. Наша цель – вернуть серию в Санкт-Петербург», – сказал главный тренер «Зенита».

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Хавьер Паскуаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Лиходей: «Вполне вероятно, ЦСКА станет в шестом матче чемпионом»
38 июня, 14:37
ЦСКА выложил влог с победного пятого матча финальной серии
8 июня, 08:36Видео
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
7 июня, 18:04
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
7 июня, 17:20
Хавьер Паскуаль: «Сергей Карасев, скорее всего, в серии с ЦСКА уже не сыграет»
47 июня, 13:58
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
9 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
24 минуты назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
19 минут назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57