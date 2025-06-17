Хавьер Паскуаль покинет «Зенит» (Eurohoops)

По данным Eurohoops, Хавьер Паскуаль покинет пост главного тренера «Зенита».

Telegram-канал «Перехват» сообщает, что петербургский клуб предложил испанскому специалисту новый контракт. Подтверждения информации Eurohoops пока нет.

Паскуаль возглавил «Зенит » в 2020 году. За пять сезонов тренер привел петербургский клуб к первому титулу чемпиона Единой лиги ВТБ, двум Суперкубкам и Кубку России. Он дважды был назван тренером года в Лиге ВТБ и вывел команду в четвертьфинал Евролиги в своем дебютном сезоне.