«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном
«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией выхода из контракта с Би Джей Джонсоном.
Американский форвард присоединился к краснодарскому клубу летом 2024 года и провел за него 23 матча в Единой лиге ВТБ. Его показатели составили 12,5 очка, 3,8 подбора, 1,0 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блокшота за 22:12 минут игрового времени в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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