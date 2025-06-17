«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном

«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией выхода из контракта с Би Джей Джонсоном.

Американский форвард присоединился к краснодарскому клубу летом 2024 года и провел за него 23 матча в Единой лиге ВТБ. Его показатели составили 12,5 очка, 3,8 подбора, 1,0 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блокшота за 22:12 минут игрового времени в среднем за встречу.