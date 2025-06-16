Крис Хортон присоединился к «Венеции»
«Венеция» подписала Криса Хортона.
30-летний американский форвард (203 см) продолжит игру в итальянском чемпионате.
До этого баскетболист выступал в Греции, Франции, Израиле и России, где отыграл 31 матч за «Локо», набирая 11,3 очка и 6,2 подбора.
Прошлый сезон Хортон провел в «Трапани Шарк». На его счету 10,4 очка, 6,4 подбора, 2 передачи и 1,4 перехвата в национальной лиге.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Венеции»
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