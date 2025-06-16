Крис Хортон присоединился к «Венеции»

«Венеция» подписала Криса Хортона.

30-летний американский форвард (203 см) продолжит игру в итальянском чемпионате.

До этого баскетболист выступал в Греции, Франции, Израиле и России, где отыграл 31 матч за «Локо », набирая 11,3 очка и 6,2 подбора.

Прошлый сезон Хортон провел в «Трапани Шарк». На его счету 10,4 очка, 6,4 подбора, 2 передачи и 1,4 перехвата в национальной лиге.