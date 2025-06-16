Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»

Американский защитник больше не будет выступать за краснодарский клуб.

«Локомотив-Кубань » воспользовался опцией выхода из соглашения с баскетболистом.

Карвел Андерсон (34 года, 188 см) присоединился к команде в 2024 году.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 8,3 очка, 2,2 подбора и 0,9 передачи.