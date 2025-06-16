Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»
Американский защитник больше не будет выступать за краснодарский клуб.
«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией выхода из соглашения с баскетболистом.
Карвел Андерсон (34 года, 188 см) присоединился к команде в 2024 году.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 8,3 очка, 2,2 подбора и 0,9 передачи.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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