ЦСКА официально подписал Антониуса Кливленда

Американский защитник будет выступать за московский клуб.

Соглашение рассчитано на 2 года.

Завершившийся сезон Кливленд (31 год, 196 см) провел в составе «Локомотива-Кубань», став вторым по результативности в команде и набирая в среднем 14 очков (49,2% с игры, 37,3% из-за дуги), 4,3 подбора, 3 передачи и 1,7 перехвата.

По итогам сезона баскетболист был признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ.

«Рад представлять организацию с такой славной историей. ЦСКА , пожалуй, самый успешный баскетбольный клуб в Европе, и я благодарен за возможность в его составе продемонстрировать, на что способен», – сказал Кливленд.