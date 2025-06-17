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Сергей Иванов: «Не проводить плей‑ин – это решение клубов»

Клубы Единой лиги ВТБ проголосовали за отмену плей‑ин.

«Живо обсудили итоги прошедшего интересного чемпионата. Победил сильнейший. ЦСКА оказался чуть сильнее, наконец добились победы на домашнем паркете, чего не было давно.

Следующий сезон будет проводиться в 11 клубов. В молодежной лиге будет больше. Не проводить плей‑ин – это решение клубов. Лига существует ради клубов, так что они решают все главные вопросы. Клубы проголосовали за отмену плей‑ин.

Долгая дискуссия была о серии за третье место, связанная с логистикой «Локомотива», но мы не знаем участников будущей серии. Решили оставить серию до трех побед», – рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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