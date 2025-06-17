Сергей Кущенко: «До конца июня объявим всех участников Суперкубка Единой лиги ВТБ»

Участники Суперкубка Лиги ВТБ станут известны до конца этого месяца.

«Суперкубок – традиционное международное соревнование. Предварительная договоренность есть, четыре лучших клуба Единой лиги ВТБ, иностранные будут объявлены чуть позже, так как ждем расписания всех лиг. До конца июня объявим всех участников, как и даты.

Почему Суперкубок в Белграде?

Сербия – баскетбольная страна. Белград – самый баскетбольный город Европы, где с уважением относятся к нам, нашей лиге, внимательно следят, покупают права на показ нашего баскетбола», – сказал президент Единой лиги ВТБ.