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«Новый Орлеан» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик

«Пеликанс» хотят выбирать под вторым номером на драфте-2025.

По данным Кевина О’Коннора из Yahoo, «Пеликанс» заинтересованы в сделке, так как хотят заполучить себе Эйса Бэйли.

Другое сообщение от Сэма Амико из Hoops Wire указывает, что президент «Пеликанс» Джо Дюмарс уже связался со «Сперс», чтобы обсудить условия обмена на второй пик.

На предстоящем драфте «Новому Орлеану» принадлежит право выбирать под 7-м номером.

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МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoСан-Антонио
Эйриус Бэйли
Джо Дюмарс
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