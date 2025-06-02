Хаман Малуач или Тре Джонсон могут стать целью «Сиксерс» на 3-й позиции драфта-2025 НБА
В лиге нет определенности по выбору «Филадельфии».
По информации драфт-эксперта Рафаэля Барлоу, целью клуба могут стать центровой Хаман Малуач или защитник Тре Джонсон.
Малуач набирал 8,6 очка, 6,6 подбора и 1,3 блок-шота при 71,2% точности с игры в Дьюке.
В активе Джонсона 19,9 очка, 3,1 подбора и 2,7 передачи в среднем при 39,7% трехочковых в университете Техаса.
В последнее время большинство экспертов ставили Эйса Бэйли на 3-ю строчку в своих прогнозах.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Big Board
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