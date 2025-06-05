Билли Кинг: «Эйс Бэйли может стать очень хорошим игроком. Но он не укладывается в окно Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа»

Билли Кинг порассуждал насчет выбора «Филадельфии».

«Сиксерс» достаточно поздно определились с направлением движения в сезоне, но все равно закончили его с 3-м выбором на драфте-2025. Среди вариантов выбора на этой позиции называются несколько игроков, но большинство экспертов ставит Эйса Бэйли 3-м в своих прогнозах на драфт, отмечая его высокий потенциал при низком нынешнем уровне готовности.

«Думаю, что Бэйли имеет шанс стать очень хорошим игроком. Но я не уверен, что его траектория совпадает с окном Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа .

В этом и заключается нынешняя сложность положения организации. Взять лучшего игрока на будущее или на сейчас? Или отдать его и попробовать все-таки выиграть с Эмбиидом?

Они выслушают все предложения и постараются творчески подойти к этому вопросу. В лиге будет много движений в ближайшее время, так что многие команды окажутся в подобной ситуации», – поделился бывший генменеджер с 16-летним стажем.