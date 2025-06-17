«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»

Клуб хочет, чтобы форвард пересмотрел свое решение.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что Дюрэнт не хочет выступать за «Тимбервулвс».

По данным The Athletic, «Финикс » «все еще надеется, что Дюрэнт изменит свое отношение к варианту с «Миннесотой», поскольку предложения от «Сан-Антонио», «Хьюстона» и «Майами» «пока недостаточно привлекательны».

Отмечается, «Санс» в первую очередь стремятся получить максимально выгодный обмен, который позволит команде оставаться конкурентоспособной в ближайшем будущем.

«Миннесота » осознает, что Дюрэнт предпочитает другие команды, и не хочет «вносить радикальные изменения в состав, дошедший до финала Западной конференции», если будущий член Зала славы не изменит своего мнения.