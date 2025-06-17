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«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»

Клуб хочет, чтобы форвард пересмотрел свое решение.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что Дюрэнт не хочет выступать за «Тимбервулвс».

По данным The Athletic, «Финикс» «все еще надеется, что Дюрэнт изменит свое отношение к варианту с «Миннесотой», поскольку предложения от «Сан-Антонио», «Хьюстона» и «Майами» «пока недостаточно привлекательны».

Отмечается, «Санс» в первую очередь стремятся получить максимально выгодный обмен, который позволит команде оставаться конкурентоспособной в ближайшем будущем.

«Миннесота» осознает, что Дюрэнт предпочитает другие команды, и не хочет «вносить радикальные изменения в состав, дошедший до финала Западной конференции», если будущий член Зала славы не изменит своего мнения.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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