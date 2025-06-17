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Кевин Дюрэнт хочет играть за «Сан-Антонио»

Форвард «Финикса» сузил список предпочитаемых команд до одной.

По данным источников The Athletic, во время переговоров между «Миннесотой» и «Финиксом» представителей «Вулвс» уведомили, что Дюрэнт хочет играть за другую команду, а конкретно – «Сперс».

Ранее Шэмс Чарания сообщал, что в списке предпочтений баскетболиста также находятся «Майами» и «Хьюстон».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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