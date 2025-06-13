«Уралмаш» официально продлил контракт с Хэйденом Далтоном
Хэйден Далтон остается играть в Екатеринбурге.
«Уралмаш» официально сообщил о продлении американского форварда (28 лет, 206 см).
Далтон набирал 11,8 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи в 29 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ в среднем, а также стал обладателем звания MVP «Финала четырех» Кубка России. Баскетболист перешел в нынешний клуб по ходу сезона из «Самары», в которой провел предыдущий розыгрыш чемпионата.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уралмаша»
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