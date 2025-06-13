«Уралмаш» официально продлил контракт с Хэйденом Далтоном

Хэйден Далтон остается играть в Екатеринбурге.

«Уралмаш » официально сообщил о продлении американского форварда (28 лет, 206 см).

Далтон набирал 11,8 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи в 29 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ в среднем, а также стал обладателем звания MVP «Финала четырех» Кубка России. Баскетболист перешел в нынешний клуб по ходу сезона из «Самары», в которой провел предыдущий розыгрыш чемпионата.