11

«Финикс» хочет получить Стефона Касла и 2-й пик за Кевина Дюрэнта

«Санс» ведут переговоры об обмене Кевина Дюрэнта.

Как рассказал журналист Ringer и бывший работник «Сперс» Кирк Голдсберри, «Финикс» требует за 36-летнего форварда защитника Стефона Касла и 2-й пик драфта-2025.

Голдсберри также процитировал анонимного управленца НБА, заявившего, что «от Дюрэнта осталось одно имя».

В прошлом сезоне Дюрэнт набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи при 53% с игры. Его «Финикс» не попал даже в плей-ин.

На Дюрэнта претендуют «Сан-Антонио», «Хьюстон», «Миннесота» и «Майами».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?4453 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Зака Лоу
logoНБА
возможные переходы
logoФиникс
logoКевин Дюрэнт
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» разочарован предложением «Хьюстона» по обмену Кевина Дюрэнта
9сегодня, 05:33
«Рокетс» не включают Амена Томпсона и Алперена Шенгюна в возможную сделку по Кевину Дюрэнту
2вчера, 15:42
Главные новости
Еще 6 игроков получили приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА-2025
4 минуты назад
«Финикс» разочарован предложением «Хьюстона» по обмену Кевина Дюрэнта
9сегодня, 05:33
Бобби Портис: «Этим летом я думаю только о Бобби Портисе. Хочу справедливой оплаты»
2сегодня, 05:02
Президент «Орландо»: «Мы делаем ставку на себя и верим, что пики не будут высокими»
4сегодня, 04:47
Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»
4сегодня, 04:25
Шэй Гилджес-Александер провел 15-й матч плей-офф, в котором набирал больше 30 очков
1сегодня, 03:57
Джейлен Уильямс набрал 40 очков в 5-м матче финала с «Индианой»
7сегодня, 03:40Видео
Шэй Гилджес-Александер заработал штрафные при вбрасывании спорного мяча
8сегодня, 03:40Видео
Джейлен Уильямс – один из самых молодых игроков, набиравших 40 очков в финале
сегодня, 03:26
НБА. Финал. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану» в 5-м матче серии
238сегодня, 03:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Помощник генменеджера «Денвера» Томас Балцетис покидает команду после 12 лет работы
37 минут назад
Остин Ривз: «Хочу провести всю карьеру в Лос-Анджелесе»
1сегодня, 05:40
Игорь Знаменский об обмене Бэйна: «Мне интересно, куда смотрит «Мемфис»
3сегодня, 05:16
Бобби Портис: «Не верю, что Яннис может уйти из «Милуоки»
сегодня, 05:09
Шэй Гилджес-Александер: «Когда Карузо говорит, все слушают»
5сегодня, 05:06
«Оклахома» стала первой командой в истории НБА с 12+ блок-шотами и 15+ перехватами в матче финала
сегодня, 04:43
Марк Дэйгнолт: «Джейлен Уильямс – это мощь»
сегодня, 04:29
Тайриз Халибертон: «Если я могу ходить – буду играть»
сегодня, 04:20
Тайриз Халибертон впервые в карьере завершил матч плей-офф с 0 попаданий с игры
4сегодня, 04:09
Аарон Несмит выдал феноменальный путбэк через Чета Холмгрена
сегодня, 03:35Видео