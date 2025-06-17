«Финикс» хочет получить Стефона Касла и 2-й пик за Кевина Дюрэнта
«Санс» ведут переговоры об обмене Кевина Дюрэнта.
Как рассказал журналист Ringer и бывший работник «Сперс» Кирк Голдсберри, «Финикс» требует за 36-летнего форварда защитника Стефона Касла и 2-й пик драфта-2025.
Голдсберри также процитировал анонимного управленца НБА, заявившего, что «от Дюрэнта осталось одно имя».
В прошлом сезоне Дюрэнт набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи при 53% с игры. Его «Финикс» не попал даже в плей-ин.
На Дюрэнта претендуют «Сан-Антонио», «Хьюстон», «Миннесота» и «Майами».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Зака Лоу
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