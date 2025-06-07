Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
Илона Корстин выделила лучших игроков финальной серии Лиги ВТБ.
«У ЦСКА это Уэйр и Тримбл, которые сохраняют стабильность весь сезон. Со стороны кажется, что они и должны так играть, но на самом деле это колоссальный труд. Также бы отметила Джекири и Аврамовича, который выдал отличный пятый матч.
У «Зенита» главные хэдлайнеры – это Бэйкон и Фрэйзер. Швед сыграл результативно в пятой игре, но в концовке его попаданий не хватило команде. Когда на площадке Жбанов, то чувствуется разница. Очень здорово помогает команде в защите, на подборах, добавляет невероятной энергетики, которая заряжает всех партнеров. К тому же сегодня играл с травмой. Георгий – боец, и это вызывает уважение», – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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