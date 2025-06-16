Леброн Джеймс строит роскошный особняк в Беверли-Хиллз

Суперзвезда, видимо, планирует остаться в Лос-Анджелесе после завершения карьеры.

Как сообщает The Beaumont Enterprise, Джеймс в настоящее время строит дом своей мечты и добился значительного прогресса в реконструкции особняка в Беверли-Хиллз, Калифорния. В свободное время в межсезонье он активно занимается разработкой планов по обустройству участка вместе со своей строительной командой. Джеймс не жалеет средств на различные элементы особняка, включая крытую баскетбольную площадку.

Уроженец Акрона, штат Огайо, приобрел эту престижную недвижимость в 2020 году за 36,75 миллиона долларов. Получив разрешения и одобрение планов в 2023 году, он решил снести существующий дом и перестроить его в соответствии со своим видением.