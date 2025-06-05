«Голден Стэйт» может обменять Джонатана Кумингу в «Бостон» на Кристапса Порзингиса

«Уорриорз» могут выменять Кристапса Порзингса.

По словам эксперта НБА Джейка Вайнбаха, «Голден Стэйт » может стать «реальным» претендентом на центрового «Бостона » Кристапса Порзингиса в это межсезонье.

Ожидается, что «Голден Стэйт» рассмотрит возможность сделки «сайн-энд-трейд» с форвардом Джонатаном Кумингой , чей контракт новичка истекает этим летом. 21-летний игрок выйдет на рынок свободных агентов и может стать частью обмена, в результате которого Порзингис перейдет в «Уорриорз».