«Голден Стэйт» может обменять Джонатана Кумингу в «Бостон» на Кристапса Порзингиса
«Уорриорз» могут выменять Кристапса Порзингса.
По словам эксперта НБА Джейка Вайнбаха, «Голден Стэйт» может стать «реальным» претендентом на центрового «Бостона» Кристапса Порзингиса в это межсезонье.
Ожидается, что «Голден Стэйт» рассмотрит возможность сделки «сайн-энд-трейд» с форвардом Джонатаном Кумингой, чей контракт новичка истекает этим летом. 21-летний игрок выйдет на рынок свободных агентов и может стать частью обмена, в результате которого Порзингис перейдет в «Уорриорз».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athlon Sports
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