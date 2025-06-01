Кевин Гарнетт: «Селтикс» должны сохранить Порзингиса»
Чемпион НБА 2008 считает, что центровой должен остаться в составе «Бостона».
«Они должны сохранить Порзингиса, чувак. С ним эту команду невозможно остановить. Когда Порзингис на паркете и все здоровы… А в конце сезона он не был в порядке. Он даже не мог получить точный диагноз», – сказал Гарнетт.
Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис в прошедшем плей-офф страдал от «послевирусного синдрома», в последних матчах у него наблюдались проблемы с дыханием.
Игрок завершил плей-офф со средней статистикой 7,7 очка и 4,6 подбора за 21 минуту на паркете.
Сезон-2025/26 является последним в контракте баскетболиста.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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