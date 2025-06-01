Кевин Гарнетт: «Селтикс» должны сохранить Порзингиса»

Чемпион НБА 2008 считает, что центровой должен остаться в составе «Бостона».

«Они должны сохранить Порзингиса, чувак. С ним эту команду невозможно остановить. Когда Порзингис на паркете и все здоровы… А в конце сезона он не был в порядке. Он даже не мог получить точный диагноз», – сказал Гарнетт .

Центровой «Бостона » Кристапс Порзингис в прошедшем плей-офф страдал от «послевирусного синдрома», в последних матчах у него наблюдались проблемы с дыханием.

Игрок завершил плей-офф со средней статистикой 7,7 очка и 4,6 подбора за 21 минуту на паркете.

Сезон-2025/26 является последним в контракте баскетболиста.