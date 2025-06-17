«Финикс» разочарован предложением «Хьюстона» по обмену Кевина Дюрэнта

«Санс» не устраивает предложенная сделка.

«Хьюстон » и «Финикс » провели содержательные переговоры, согласно источникам в командах. «Рокетс» четко сформировали свое предложение, но «Санс» пока что серьезно разочарованы им», – пишут Сэм Эмик и Джон Кравчински из The Athletic.

Ранее сообщалось, что предложение «Хьюстона» может строиться вокруг Джабари Смита . Команда также не против расставания с Тари Исоном .