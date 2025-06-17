«Финикс» разочарован предложением «Хьюстона» по обмену Кевина Дюрэнта
«Санс» не устраивает предложенная сделка.
«Хьюстон» и «Финикс» провели содержательные переговоры, согласно источникам в командах. «Рокетс» четко сформировали свое предложение, но «Санс» пока что серьезно разочарованы им», – пишут Сэм Эмик и Джон Кравчински из The Athletic.
Ранее сообщалось, что предложение «Хьюстона» может строиться вокруг Джабари Смита. Команда также не против расставания с Тари Исоном.
Хьюстон
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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