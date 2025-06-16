«Рокетс» не включают Амена Томпсона и Алперена Шенгюна в возможную сделку по Кевину Дюрэнту
«Хьюстон» не готовы расставаться с ключевыми активами.
В рамках переговоров по возможному трансферу Кевина Дюрэнта клуб не рассматривает расставания с защитником Аменом Томпсоном и центровым Алпереном Шенгюном. Ранее сообщалось, что предложение «Рокетс» может строиться вокруг Джабари Смита. Команда также не против расставания с Тари Исоном.
«Хьюстон» входит в список предпочтений Дюрэнта среди тех, с кем он будет готов продлить сотрудничество за рамками следующего сезона.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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