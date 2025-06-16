«Рокетс» не включают Амена Томпсона и Алперена Шенгюна в возможную сделку по Кевину Дюрэнту

«Хьюстон» не готовы расставаться с ключевыми активами.

В рамках переговоров по возможному трансферу Кевина Дюрэнта клуб не рассматривает расставания с защитником Аменом Томпсоном и центровым Алпереном Шенгюном . Ранее сообщалось, что предложение «Рокетс» может строиться вокруг Джабари Смита . Команда также не против расставания с Тари Исоном.

«Хьюстон » входит в список предпочтений Дюрэнта среди тех, с кем он будет готов продлить сотрудничество за рамками следующего сезона.