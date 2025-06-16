Джей Би Бикерстафф: «Нападение подвело «Индиану», но это не должно выбить их из колеи»
Джей Би Бикерстафф прокомментировал настрой «Пэйсерс» на следующий матч.
«Самым важным фактором 4-го матча стало нападение «Пэйсерс». Оно подвело их в 4-й четверти. Они изменились. Но этому поспособствовал и соперник.
«Индиана» замедлилась, отдала всего 1 результативную передачу, до этого было 20 передач на 29 реализованных попыток с игры.
Они сбились на пик-н-ролл. «Тандер» стали хорошо меняться, Чет здорово двигался, превращал владения в изоляции.
Так что «Пэйсерс» вряд ли выбиты из колеи. Они знают, что могут вернуться к той формуле, которая принесла им лидерство, и просто продолжить пользоваться ей», – поделился мнением главный тренер «Детройта».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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