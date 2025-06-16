Айзейя Хартенштайн: «Больше всего нам помогла серия с «Денвером»
Айзейя Хартенштайн объяснил прогресс «Тандер».
«Мы очень сильно выросли. Повзрослели. Больше всего нам помогла серия с «Денвером» (2-й раунд, 4-3).
Мы стали лучше пройдя через эту шлифовку, учились на ходу.
Многие говорят, что у нас молодая команда, но у нас очень зрелый подход, который показал себя в этом плей-офф и в целом в сезоне.
Многие молодые команды запаниковали бы в ряде ситуаций, в последней игре, когда мы уступали 10 очков перед заключительной четвертью. Но мы сохранили равновесие.
Это уникальная способность для такого молодого состава», – заключил центровой «Тандер».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiriusXM NBA Radio
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