Айзейя Хартенштайн: «Больше всего нам помогла серия с «Денвером»

Айзейя Хартенштайн объяснил прогресс «Тандер».

«Мы очень сильно выросли. Повзрослели. Больше всего нам помогла серия с «Денвером » (2-й раунд, 4-3).

Мы стали лучше пройдя через эту шлифовку, учились на ходу.

Многие говорят, что у нас молодая команда, но у нас очень зрелый подход, который показал себя в этом плей-офф и в целом в сезоне.

Многие молодые команды запаниковали бы в ряде ситуаций, в последней игре, когда мы уступали 10 очков перед заключительной четвертью. Но мы сохранили равновесие.

Это уникальная способность для такого молодого состава», – заключил центровой «Тандер».