Брайан Уиндхорст: «В НБА верят, что у Джейлена Уильямса может быть карьера уровня Скотти Пиппена»
Брайан Уиндхорст поделился впечатлениями от выступления Джейлена Уильямса.
24-летний форвард «Тандер» набирает 22,3 очка, 5,5 подбора и 4,3 передачи в среднем в финале НБА.
«Ключевым фактором 4-й игры стали совместные действия Шэя Гилджес-Александера и Джейлена Уильямса. В лиге верят, что у Джейлена Уильямса может быть карьера уровня Скотти Пиппена, потому что он является двусторонним баскетболистом. Действия Уильямса в парной связке с разыгрывающим раскрыли ШГА и принесли их команде успех.
Этот дуэт может стать важнейшим элементом не только в следующей игре, но и в следующей декаде в НБА», – заключил эксперт ESPN.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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