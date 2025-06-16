Брайан Уиндхорст: «В НБА верят, что у Джейлена Уильямса может быть карьера уровня Скотти Пиппена»

Брайан Уиндхорст поделился впечатлениями от выступления Джейлена Уильямса.

24-летний форвард «Тандер» набирает 22,3 очка, 5,5 подбора и 4,3 передачи в среднем в финале НБА.

«Ключевым фактором 4-й игры стали совместные действия Шэя Гилджес-Александера и Джейлена Уильямса . В лиге верят, что у Джейлена Уильямса может быть карьера уровня Скотти Пиппена, потому что он является двусторонним баскетболистом. Действия Уильямса в парной связке с разыгрывающим раскрыли ШГА и принесли их команде успех.

Этот дуэт может стать важнейшим элементом не только в следующей игре, но и в следующей декаде в НБА », – заключил эксперт ESPN.