«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер забрал себе 1-е место после 4 матчей

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP финала сезона-2024/25.

После четырех матчей команды идут с равным счетом – 2-2. В последней игре выступление Шэя Гилджес-Александера стало решающим для победы его команды. Защитник с отрывом ведет по результативности среди всех игроков финальной серии (32,8).

Разыгрывающий Тайриз Халибертон остается наиболее надежным игроком «Индианы», его решения определяют атакующие действия его команды.

Замыкает тройку лидеров форвард Джейлен Уильямс , который остается 2-м самым результативным игроком серии и достаточно успешно опекает Паскаля Сиакама .

Полный рейтинг НБА: